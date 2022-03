Profondeville : Radio Chevauchoir a 40 ans

La station de Profondeville a su traverser les époques et a survécu à l’ère du digital. À côté de la table de mixage, il y a toujours un tourne-disque et un lecteur CD. " Bien sûr on a dû s’informatiser et nous avons notre site internet" reconnaît Lyziane Tasiaux, " Mais ça n’empêche pas certains animateurs de venir avec des 45 tours. On assume la musique qu’on diffuse et on ne veut pas uniquement proposer des chansons qu’on trouve sur internet ! "

Chaque année plus de 14.000 personnes se brancheraient durant au moins 15 minutes sur Radio Chevauchoir.