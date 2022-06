Profondeville: levée de fonds réussie pour l’achat de la Ferme des Arondes

"Le pari est vraiment réussi pour cette levée de fonds, constate Floriane Heyden (responsable communication pour le collectif la Ferme des Arondes). Au début, quand nous présentions le projet et que nous disions que nous cherchions 1.000.800 euros pour acheter une ferme, pour beaucoup de personnes cela paraissait un peu un pari fou. Mais les citoyens ont répondu présent à nos visites. On avait chaque fois plus de 100 à 200 personnes qui participaient à nos journées " découverte de la ferme ". Pour nous, la plus belle réussite de cette levée de fonds est d’être certains de pouvoir nous installer avec nos activités sur cet espace. Effectivement, il reste encore un peu d’hectares que l’on pourrait acheter mais nous pouvons déjà nous installer et nous occuper de la ferme. Nous remercions toutes les coopératrices et les coopérateurs qui nous ont soutenus".