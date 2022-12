Anne-Cécile et Guillaume ont décidé de se marier quelques heures avant le coup de minuit. Luc Delire, le bourgmestre de Profondeville a répondu présent : " J’ai cru que c’était un poisson d’avril quand on me l’a demandé il y a un an et demi. J’ai déjà célébré au moins 200 mariages mais c’est la première fois que j’officie un 31 décembre ! "

Tout juste mariés, Guillaume et Anne-Cécile ont déjà les yeux rivés sur 2023 : " Nous avons deux enfants. On se souhaite d’avoir encore de beaux projets et de continuer notre petit bonhomme de chemin en famille ! "

Mais avant de penser à l’avenir, il faut profiter du moment présent. Le traiteur a tout prévu : trois sortes de bulles dont un mousseux spécial choisi par les mariés pour les douze coups de minuits !