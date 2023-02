Profondeville : feu vert pour la rénovation du château de Marteau-Longe

Le château de Marteau-Longe dans la commune de Profondeville va pouvoir renaitre de ses cendres. À l'abandon depuis de nombreuses années, la commune vient d'octroyer un permis à la société propriétaire du site pour y construire des logements. Sept logements dans le corps principal du château et cinq autres dans l'ancien moulin.

Entre ces deux bâtiments historiques, une nouvelle construction sera érigée et devra s'intégrer sur le plan architectural. Six maisons mitoyennes seront également construites dans le parc avoisinant. Au total, ce sont ainsi 30 logements de tailles différentes qui seront créés et non plus 35 comme le projet le prévoyait initialement. Le projet consistera aussi à démolir l'aile droite du château afin de construire un cheminement cyclo-piéton entre la Route de Floreffe et la Route du Fond.



Ce permis est tout de même assorti de nombreuses conditions, particulièrement en ce qui concerne la préservation de la biodiversité environnante. Par communiqué, le Collège communal regrette que le propriétaire du château, la société B.D.P. SRL, n'ait pas pris de "mesures précoces d'entretien du site", mais il se réjouit aussi de voir ce dossier enfin aboutir après plusieurs années de procédures.