Profondeville: avez-vous entendu ces sifflements ?

Située au nord de la vallée des 7 Meuses, l’antenne de Profondeville dispose d’une situation géographique insolite par rapport aux cinq autres antennes identiques dispersées à travers la Wallonie. Le couloir engendré par la vallée et le relief qui l’accompagne crée une conjugaison entre le vent horizontal sud-nord et le vent ascendant qui remonte les pentes pour aller percuter l’antenne. Des circonstances très probablement à l’origine des nuisances sonores qui perturbent le quotidien des villageois de Rivière. Mais qu’à cela ne tienne, les responsables de l’antenne RTBF continueront de chercher la solution, à ouvrir et refermer des portes, jusqu’à ce que ces perturbations s’envolent pour de bon.