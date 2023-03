Profondeville : 24 heures de vélo pour aider Lili

C’est un défi hors du commun que tentera de relever un sportif namurois ces 10 et 11 mars. Aymeric De Noble, triathlète et professeur d’éducation physique, va rouler sur rouleaux durant 24 heures, pour la bonne cause. Le tour d’horloge démarrera ce soir à 17 heures à la salle communale de Lesve.

Le but de ce challenge fou, comme il le caractérise lui-même, est de récolter des dons pour l’association Lili à l’infini.

Lili est une petite fille de 9 ans, atteinte d’une maladie rare, le syndrome de Rett. La maladie altère le développement du système nerveux, ce qui signifie pour Lili d’importantes difficultés pour se déplacer ou communiquer.

L’ASBL permet notamment de financer une partie des traitements paramédicaux de Lili, par exemple l’ostéopathie ou l’hippothérapie. Elle participe également au financement de séjours en Espagne dans un centre de rééducation psychomoteur, ou encore à l’achat de matériel pour aménager son cadre de vie, faciliter son quotidien. L 'asbl permet à Lili de s’épanouir et d'évoluer.

Aymeric avait déjà roulé 12 heures pendant le confinement pour cette association qui lui tient à cœur.

Il tentera de doubler son record, de dépasser les 650 kilomètres et surtout, les 2000 euros récoltés lors de sa première expérience.

Tous les supporters sont les bienvenus, pour encourager, faire un don, ou même donner quelques coups de pédales sur les home-trainers installés pour l’occasion. Les dons et bénéfices seront reversés à l’asbl Lili à l’infini.