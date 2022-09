Profitez des We Love Cinema Days avec des séances à 6 euros

Profitez des "We Love Cinema Days" avec BNP Parisbas Fortis.

Si vous aussi, vous avez envie d’une gigantesque dose de cinéma ? Alors, profitez des We Love Cinema Days avec BNP Paribas Fortis. Du mercredi 21 au samedi 24 septembre, les cinémas participants proposent leurs tickets à 6 euros, pour tout le monde et pour tous les films* ! Une véritable aubaine pour les amoureux du grand écran !

Les "We Love Cinema Days" sont une occasion unique pour qui adore passer des heures au cinéma et même y regarder plusieurs films d’affilée ! Et d’ailleurs, cette année-ci, les "We Love Cinema" Days sont plus grandioses que jamais puisque vous pouvez gagner de nombreux prix grâce au Cinebuzz ou même un abonnement à vie au cinéma grâce à l’Ultimate Movie Marathon !

*Pour certaines séances un supplément pourrait être demandé.