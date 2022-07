Profitez de la neige en pleine canicule aux Thermes de Chaudfontaine !

Découvrir les sensations de la neige en pleine canicule, c’est le bon plan du jour que nous dévoile Livia dans Le 8/9 continue par ce merveilleux temps qui nous accompagne ce week-end. Après l’impact négatif que les thermes de Chaudfontaine ont connu l’an dernier suite aux inondations, c’est le bon moment pour redécouvrir les plaisirs du hammam, du jacuzzi mais aussi de la cabine de glace ou cabine de neige.

Avant d’accéder dans cette cabine, vous rentrez dans un sas ou la température est de 10 degrés pour que votre corps s’habitue en douceur. Ensuite vous arrivez dans une autre pièce où la température avoisine les températures négatives de -2 degrés et où de la neige tombe sur vous.

Au-delà du côté thérapeutique, et de l’effet bien-être de passer du chaud au froid, ce froid améliore la circulation sanguine et est très bénéfique pour les bronches. Avec une faible consommation d’eau, 7 litres à l’heure, cette cabine est sans danger pour la peau. C’est le bon plan pour se rafraîchir.

Interdit aux enfants de moins de 13 ans.

L’accès aux thermes de Chaudfontaine démarre à 60 euros.

Retrouvez plus de chroniques et d’invités dans Le 8/9 et Le 8/9 continue tout l’été de 8 heures à 11 heures sur VivaCité et La Une.