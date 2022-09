Profitez de la Fête de la BD à Bruxelles avec une nuit d'hôtel le 10/09

La Fête de la BD est de retour dans sa forme originelle du 9 au 11 septembre !

Toutefois, elle se nomme dorénavant le BD Comic Strip Festival et se déroule à Tour & Taxis. Retrouvez vos personnages, autrices et auteurs favoris à travers des expositions, des ateliers, des rencontres,... sans oublier la remise des Prix Atomium et, sur La Première, c'est aussi la période pour dévoiler le Prix Première du Roman graphique.

L'édition 2022 met à l'honneur le Marsupilami pour fêter ses 70 ans !

Tout le programme de ce week-end ICI.

Pour en profiter, La Première vous offre une nuit au THON Hôtel Rogier pour 2 personnes le samedi 10 septembre (+ petit-déjeûner) ainsi que des entrées au Centre Belge de la Bande dessinée (pour ses expos 'Naturo' et 'Marsupilami') ainsi qu'un lot de BD !

Intéressé et libre ce week-end ? Tentez votre chance d'être nos invités via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.