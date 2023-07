Profitez de bons plans pour voyager avec vos animaux de compagnie sur La Première

Pendant tout l’été, la Famille Bonvoyage vous partagera ses bons plans pour profiter de chouettes escapades en Belgique avec vos compagnons à quatre pattes. Tous les mercredis, à partir du 5 juillet, vous les retrouverez au micro de Walid dans l’Agence Tourisme, entre 8h30 et 9h sur La Première.

Rose-Marie, Bertrand, Sharleen et Baptiste, alias la Famille Bonvoyage partagent leurs expériences de voyage en Belgique et à l’étranger sur leur page Facebook depuis trois ans, mais aussi avec leurs amis des Ambassadeurs, en télé, en radio et sur internet.

Un peu après le début de leur aventure, Ginny les a rejoints. Elle, c’est un adorable bichon maltais que la famille emmène avec elle dès que c’est possible. Car voyager avec un chien, ce n’est pas toujours une sinécure. Un peu comme un voyage avec de jeunes enfants. Il faut penser à tout pour que l’expédition ne se transforme pas en parcours du combattant.

Où aller se balader avec son chien, dans quel endroit est-il accepté, où ne pourra-t-il absolument pas entrer en votre compagnie pendant vos vacances ? Quelle est la réglementation sur les plages ou dans les transports en commun ? Que ne faut-il pas oublier quand on part avec son toutou ? Voici quelques-unes des questions auxquelles la famille Bonvoyage tentera de répondre au cours de 8 émissions de L'Agence Tourisme.