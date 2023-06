Profitez d'un séjour dans une bulle en pleine nature

Samy et Lou vous offrent un séjour A La Bulle Etoile à Uccle!

Vous avez envie de profiter d'une nuitée pour 2 personnes dans un endroit insolite où rime zenitude, nature et magie? Samy et Lou vous gâtent et vous font découvrir A La Bulle Etoile, une bulle dans laquelle vous allez passer une magnifique nuit en pleine nature. Vous profiterez d'un dîner, d'un petit-déjeuner, mais aussi d'une bouteille de bulles. Vous serez accueillis avec un magnifique bouquet de fleurs et quelques attentions romantiques pour rendre votre séjour le plus magique possible.

Pour gagner, c'est très simple: écoutez Samy et Lou dès lundi de 15 à 19h!