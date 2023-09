Professionnalisme, argent, gains marginaux : les directeurs sportifs de la Vuelta 2023 tentent d’expliquer la domination de la Jumbo-Visma

Alors que la Vuelta 2023 connaîtra son dénouement d’ici quelques jours, les tractations sur le futur vainqueur vont bon train. Une seule évidence, sauf surprise, ce sera un coureur Jumbo-Visma. Avec Sepp Kuss, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, les Néerlandais semblent intouchables. Comment l’expliquer ? Jérôme Helguers a tendu son micro dans le paddock avant le départ de la 16e étape.

Concurrente de la formation néerlandaise sur le Tour de France pour le classement général, l’équipe AG2R -Citroën regarde de loin la lutte pour le maillot rouge. Mais son directeur sportif, Julien Jurdie, n’en garde pas moins un avis aiguisé sur les prestations de Jumbo-Visma. "On sent que cette équipe domine. Ce n’est pas une nouveauté. Nous, on avait le challenge de gagner une étape sur chaque Grand Tour, eux, c’est pareil pour le général, ironise le Français. Ce qui m’impressionne le plus c’est leur triplé. Ce serait historique. Forcément ça ouvre le débat, les spectateurs et les journalistes se posent des questions. Personnellement, je passe beaucoup de temps avec eux que ce soit en course ou en stage dans la Sierra Nevada. On sent très bien qu’il y a un grand professionnalisme donc j’ai envie d’y croire et ne pas émettre de doutes."

Pour lui, cette suprématie s’explique par plusieurs autres éléments. "Ils ont les meilleurs équipiers du monde. Des gars qui seraient leaders chez nous. Quand vous avez un potentiel comme le leur, vous abordez les courses avec une grande confiance. Tout ça mis ensemble ça aide et ça donne ce type de résultat, poursuit l’ancien coureur professionnel. Les gains marginaux sont importants, que ce soit sur la nutrition, le matériel, la préparation en altitude. L’argent aide, c’est sûr. Si vous avez le meilleur scientifique ou le meilleur fournisseur de matériel cela facilite les choses."