Professeur d'éducation physique : le sport met sur la piste de nombreux autres métiers

Qui n’a pas gardé un souvenir (mémorable ou non) des heures de gym, de volley, ou bien de basketball à l’école ? Une expérience partagée par toutes et tous, avec une figure centrale, celle de nos profs de sport. Un métier qu’on explore en compagnie d’Olivier Marchal, sociologue et directeur de la Cité des Métiers de Charleroi.

Qu’on en garde un bon ou un moins bon souvenir, s’il est une chose certaine, c’est que les réformes ont beau passer, le sport est une discipline intouchable. À la grande satisfaction des politiques publiques de la santé qui pointent sans jamais se lasser, les risques majeurs et grandissant de l’immobilité et de la sédentarité des jeunes et des moins jeunes.

Le sport à l’école est donc un enjeu de société, lui qui apprend la connaissance et le respect de soi, le sens du dépassement et de la coopération à travers la pratique du sport collectif. Lui qui offre à découvrir des sports très variés et de manière non-genrée, que les familles n’ont pas toujours le temps, et souvent pas les moyens d’offrir à leurs enfants.

Et avec près de 900.000 élèves scolarisés en Wallonie-Bruxelles et 2,2 millions de belges affiliés dans des clubs sportifs, nos professeurs de sport ont du pain sur la planche.