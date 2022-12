Produits pharmaceutiques à base de cannabis, une entreprise carolo lève un million d’euros

C’est un montant qui permettra aux trois associés de CBX Medical de mettre un peu plus en lumière les vertus de certaines molécules contenues dans le cannabis. L’entreprise basée à Charleroi vient de lever un million d’euros auprès d’investisseurs privés et publics. La firme développe et distribue des produits à base de cannabinoïdes, les molécules qui interagissent avec notre corps et qui sont contenues dans la plante.

Une redécouverte

Les décennies de prohibition ont passé sous silence la recherche sur le cannabis, tant dans les centres privés qu’universitaires. Peu à peu, depuis une vingtaine d’années, le milieu médical renoue avec cette plante. On connaît le cannabidiol (ou le CBD) qui est en vente libre ou encore le tétrahydrocannabinol (le THC), la substance psychotrope qui vaut au cannabis son titre de drogue. Ces substances peuvent être utiles dans des traitements médicaux tout ce qu’il y a de plus sérieux, mais le cannabis réserve bien d’autres surprises : la plante comprend plus de 120 substances, "comme le cannabigérol, le cannabichromène ou le cannabinol", explique François Blondiau, cofondateur de CBX Medical, "on est d’ailleurs l’un des premiers à utiliser du cannabinol pour développer un gel chauffant".

C’est grâce à leurs recherches que CBX Medical a pu développer une gamme de sept produits commercialisés en pharmacie. La somme apportée par les investisseurs permettra de réaliser des études cliniques sur de nouvelles formules prometteuses.

Une question d’image

Le cannabis souffre pourtant de l’image de drogue, "c’est une drogue, il ne faut pas le nier mais de nombreux médicaments sont à base d’opioïdes (ndlr : dérivés de l’opium) et causent chaque année des dizaines de milliers de morts aux Etats-Unis même après une prescription. Le cannabis reste un élément naturel, puissant tout de même, avec lequel il n’y a pas de risque d’overdose, il n’y a pas d’effets néfastes sur le long terme", plaide encore François Blondiau.

C’est la raison pour laquelle CBX Medical tente d’informer et d’outiller les médecins et pharmaciens à travers le pays. Beaucoup font aveu de lacunes dans la connaissance de ces molécules durant le parcours universitaire. Paradoxalement, les clients consomment du cannabidiol (entre autres) en dépit des contres indications qui peuvent survenir, par exemple, en cas de grossesse ou de traitement médicamenteux. Au-delà d’une mission commerciale, CBX Médical a l’ambition de mettre ses recherches au profit de la médecine pour casser les tabous autour de produits parfois déjà consommés par les patients.