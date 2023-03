Produits alimentaires préparés et transformés : l'Autorité européenne de sécurité alimentaire tire la sonnette d'alarme

Des nitrosamines ont notamment été trouvées dans différents types de denrées alimentaires, comme des produits de charcuterie et de salaison, du poisson transformé, du cacao, de la bière et d’autres boissons alcoolisées. Le groupe alimentaire le plus important qui contribue à l’exposition aux nitrosamines est la viande et les produits à base de viande, explique l’étude.

Les nitrosamines peuvent également être présentes dans d’autres aliments, notamment les légumes transformés, les céréales, le lait et les produits laitiers ou encore des aliments fermentés, marinés ou épicés.

Les recherches continuent

Les concepteurs de l’étude concèdent toutefois faire encore face "à des lacunes dans les connaissances disponibles sur la présence de nitrosamines dans certaines catégories d’aliments spécifiques". En outre, "pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, nous avons élaboré le scénario le plus défavorable lors de notre évaluation des risques. Nous avons supposé que toutes les nitrosamines présentes dans les aliments avaient le même potentiel cancérigène chez les humains que la nitrosamine la plus nocive, bien que cela soit peu probable", nuance Dieter Schrenk.

Équilibrer son régime alimentaire en consommant une variété d’aliments plus large pourrait aider les consommateurs à réduire leur consommation de nitrosamines, recommande l’EFSA, dont l’avis sera partagé avec la Commission européenne qui se penchera, avec les autorités nationales, sur les mesures de gestion des risques requises.