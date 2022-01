Produire un gin au Kumquat, le rêve réalisé d’un Belge amoureux des spiritueux

l’Andalousie mais leur propriétaire est namuroise.

" J’ai eu un coup de foudre avec ce fruit lorsque le chocolatier Laurent Gerbaud m’a fait découvert l’orangette faite avec le kumquat ", explique-t-il. " En arrivant à Biercée, les deux idées se sont liées ".

Le plus petit des agrumes signifie aussi " orange d’or " en chinois. Le fruit est par ailleurs certifié 100 % bio et cultivé dans les vergers. Ce gin belge a aussi la particularité de n’avoir aucun arôme artificiel, même dit naturel, aucun exhausteur de goût et aucun conservateur.

Pour la dégustation, le Cala Kumquat Gin se sirote pur comme un whisky ou marié avec le traditionnel tonic. Et si la mixologie vous tente, il s’adaptera sans accroc dans un Negroni à la belge ou un calapolitan. C’est donc l’occasion de le déguster avec d’autres accords originaux.

Aurore PEIGNOIS