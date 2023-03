Produire des légumes 100% bio toute l’année pour toute la famille, une réalité dans un jardin ardennais

C’est au centre de ce qui était une grande prairie que le potager familial a été installé. D’une superficie de 10 ares, complété par une serre et une couche surélevée, il alimente toute la famille en produits frais, dont + /- 600 kilos de pommes de terre par an. Chaque semaine, les enfants et les petits-enfants repartent avec un panier de légumes 100% bio qu’ils ont cueilli eux-mêmes ou récoltés par Véronique et André.