"Ici, on a de l’urine qui contient beaucoup d’eau et d’azote." nous décrit Siegfried Vlaeminck, professeur de biotechnologie microbienne à l’Université d’Anvers. "Elle est ensuite pompée vers le bioréacteur où va se produire une nitrification grâce aux bactéries. Avec ce traitement, on va aussi récupérer de l’eau et produire des engrais pour la culture des légumes."