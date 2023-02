Procrastiner pourrait avoir des effets néfastes sur votre santé physique et mentale

L’équipe de l’Université Sophiahemmet de Stockholm ne peut pas affirmer que la procrastination était la seule raison des problèmes de santé des cobayes, même si "ces associations sont restées même lorsque nous avons pris en compte d’autres facteurs pouvant affecter l’association, tels que l’âge, le sexe, le niveau d’éducation des parents et les diagnostics physiques et psychiatriques antérieurs", expliquent les chercheurs dans The Conversation. Cependant, des études antérieures ont également révélé que la procrastination peut causer des problèmes de santé.

L’étude observationnelle a donc conclu que la procrastination conduit effectivement à une moins bonne santé, notamment à des douleurs physiques (aux épaules ou aux bras), à des habitudes de vie malsaines (nutrition, consommation d’alcool), une moins bonne qualité de sommeil, plus de solitude et plus de difficultés financières.

Bon… on arrête demain ?