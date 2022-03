Procrastination : et si cela vous rendait plus créatif ?

En quoi la procrastination peut-elle nous permettre de mieux créer ?

S'octroyer régulièrement des moments de détente nous permet de respirer, de rêver, de nous reposer. N'oublions pas que nous sommes des humains, pas des machines. Ces pauses sont très précieuses pour booster notre créativité. Parce que même quand nous ne faisons "rien", notre subconscient, lui, continue de travailler. Léonard de Vinci était d'ailleurs un grand procrastinateur et cela ne l'a pas empêché de réaliser des chefs-d'œuvre !

Comment s'autoriser à procrastiner tout en s'assurant de ne pas se pénaliser, par exemple en dépassant une date butoir ?

Quand je me lance dans l'écriture d'un texte que je pourrais théoriquement réaliser en deux semaines, je décide de me donner un mois car je sais qu'il y a des jours où je me sentirai moins inspirée, où je n'aurai pas envie d'écrire. Le fait d'intégrer cette procrastination à mon planning me permet non seulement de l'accepter mais aussi de travailler plus sereinement.

Vous alertez toutefois sur la nécessité de trouver "un temps de procrastination idéal"...

Une recherche réalisée par le célèbre psychologue américain Adam Grant et l'une de ses étudiantes a démontré que lorsque l'on commence à travailler trop tôt sur un projet, ce sont souvent les idées les plus banales qui ressortent. On observe par exemple fréquemment ce phénomène au travail, lors des séances de "brainstorming".

À l'inverse, si on s'y met trop tard, on aura moins de temps pour réfléchir sereinement car on va travailler dans la panique.

Il est donc pertinent de trouver un laps de temps suffisamment long pour laisser le cerveau cogiter mais pas trop pour pouvoir tenir les délais.

Bien sûr, ce "temps idéal" va dépendre de la personnalité de chacune et chacun, ainsi que de l'ampleur du projet. Certains trouvent l'inspiration en travaillant à la toute dernière minute ! Je pense que l'un des meilleurs moyens pour le trouver est tout simplement de s'écouter et d'apprendre à mieux se connaître.

Que conseilleriez-vous à quelqu'un qui se perçoit comme un procrastinateur "incurable" ?

Tout d'abord de se montrer bienveillant vis-à-vis de lui-même, notamment en se demandant si sa procrastination l'empêche vraiment d'aller au bout de ce qu'il a commencé.

Je pense ensuite qu'il est important d'identifier les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à démarrer un projet, surtout quand il nous tient à cœur.

Ces causes peuvent être multiples et il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par une personne extérieure, un coach par exemple, en cas de réel blocage. Une fois qu'on a identifié ces raisons, on peut se lancer ou à l'inverse laisser tomber, notamment si on réalise que l'on a placé la barre trop haut.