Proche-Orient : Israël frappe la Syrie en riposte à des tirs de roquettes

Les deux pays sont techniquement en état de guerre après différents conflits et la ligne de cessez-le-feu est contrôlée par la Force intérimaire des Nations unies (Finul), déployée dans le sud du Liban. Côté syrien, Israël a récemment intensifié ses raids visant notamment des positions de groupes pro-Iran, son ennemi numéro un. Vendredi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu "a donné l’ordre à la police de mobiliser toutes les unités de réserve de la police aux frontières, et à [l’armée] de mobiliser des forces supplémentaires", après un attentat à la voiture bélier sur le front de mer de Tel-Aviv. Un touriste italien a été tué et sept autres personnes, âgées de 17 à 74 ans, blessées dans cette attaque survenue un soir de shabbat et pendant la semaine de la Pâque juive. D’après la police, le conducteur de 45 ans, abattu, était originaire de la ville arabe de Kfar Kassem, dans le centre d’Israël. Plus tôt vendredi, deux sœurs de la colonie israélienne d’Efrat, âgées de 16 et 20 ans et détentrices des nationalités israélienne et britannique, avaient été tuées et leur mère grièvement blessée dans une attaque palestinienne contre leur voiture en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. L’actuelle poussée de fièvre fait en effet suite à des violences mercredi sur l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam et site le plus sacré du judaïsme, également épicentre des tensions dans la Ville sainte. Les forces israéliennes ont fait irruption à l’intérieur de la mosquée Al-Aqsa pour en déloger des fidèles rassemblés pour des prières nocturnes, en plein ramadan, suscitant de nombreuses condamnations. Benjamin Netanyahu a affirmé que les forces avaient été "contraintes d’agir pour rétablir l’ordre" face à des "extrémistes" barricadés dans la mosquée. Le Hamas, qui a livré plusieurs guerres à Israël, a dénoncé un "crime sans précédent".