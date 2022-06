Processus d'adhésion à l'Otan lancé pour la Suède et la Finlande, avec le soutien par la Turquie

C’était sans compter sur le véto de la Turquie. Elle accuse la Suède et la Finlande d’abriter des terroristes liés au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation politique armée kurde considérée comme terroriste par une grande partie de la communauté internationale. Dont la Turquie, la Suède et la Finlande.

Erdogan, le président turc, accuse les deux pays nordiques de protéger des militants du PKK, d’être des "auberges aux terroristes du PKK". La Suède et la Finlande sont en effet une terre d’accueil pour les kurdes qui ont fui les différents coups d’Etats de Turquie depuis les années 70. La Turquie reproche à la Suède et à la Finlande de ne pas approuver ses demandes d’extradition. Depuis 5 ans, aucune des 33 demandes n’a été acceptée. La Suède et la Finlande opèrent un embargo sur les ventes d’armes à la Turquie, depuis une opération militaire lancée contre les Kurdes en Syrie. Erdogan insistait alors : "Nous ne cèderons pas sur l'adhésion à l'Otan de ceux qui appliquent des sanctions envers la Turquie".

Finalement, hier soir, après plus de 3 heures de discussions, la Turquie a donné son accord à l’adhésion à l’Otan de la Suède et de la Finlande. Erdogan estime avoir obtenu "la pleine coopération". Les chefs de la diplomatie de la Turquie, Finlande et Suède ont signé un mémorandum d’accord, devant les caméras. Ce que salue Jens Stoltenberg : "Je suis ravi d'annoncer que nous avons un accord qui ouvre la voie à l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'Otan" et qui répond "aux inquiétudes de la Turquie sur les exportations d'armes et sur la lutte contre le terrorisme "