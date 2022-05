Procès Reuzegom : le ministère public porte à son tour l'affaire devant la cour d'appel d'Anvers

Le ministère public a annoncé lundi faire appel de la décision du président du tribunal correctionnel de Hasselt de ne rendre un jugement que sur les faits survenus à Vorselaar, dans le cadre du procès des 18 membres d'un cercle étudiant pour la mort de Sanda Dia en 2018.

La décision du président du tribunal exclut l'examen des événements survenus avant le baptême, qui se sont déroulés à Louvain et ont, selon la famille de la victime, joué un rôle dans le décès de l'étudiant.

Le parquet entame cette procédure auprès de la cour d'appel d'Anvers et ce, pour tous les prévenus. La cour d'appel doit maintenant statuer si le tribunal de Hasselt est compétent pour l'ensemble des faits, dont la réunion préparatoire et les événements des 4 et 5 décembre 2018 à Louvain. Le ministère public a déjà fait savoir qu'il considérait le tribunal correctionnel de Hasselt compétent pour se prononcer sur l'ensemble des faits.

Les avocats de la famille de Sanda Dia ont fait appel de la décision du président du tribunal le 29 avril. Ils craignent que les 18 membres du cercle étudiant Reuzegom ou, du moins, certains d'entre eux ne soient pas punis et/ou puissent échapper à la responsabilité de la mort de Sanda ainsi qu'aux autres préventions.

La date à laquelle se prononcera la cour d'appel d'Anvers n'est pas encore connue. Le procès à Hasselt est pour le moment reporté.

Le 5 décembre 2018, le cercle Reuzegom avait organisé une épreuve de baptême à laquelle ont pris part Sanda Dia, un étudiant de la KULeuven âgé de 20 ans, et deux autres bleus. L'état de santé du jeune homme s'était nettement dégradé après avoir ingurgité de l'alcool et de l'huile de poisson. La victime, originaire d'Edegem (province d'Anvers), était décédée deux jours plus tard à l'hôpital.