Procès Reuzegom en appel : les avocats de la famille de Sanda Dia appellent à juger le baptême dans son intégralité

Les avocats de la famille de Sanda Dia, cet étudiant décédé en 2018 après avoir participé à un baptême organisé par le cercle De Reuzegom, ont demandé au juge de donner aux faits la qualification la plus sévère, ce qui permettrait de juger le baptême dans son intégralité. En première instance, le tribunal s’était déclaré uniquement compétent pour juger les faits survenus le 5 décembre 2018 à Vorselaar, et non l’ensemble des événements ayant eu lieu avant.

L’avocate Elisa Van Bocxlaer, qui représente le père de Sanda Dia, a souligné que les préventions étaient correctement établies en première instance et que le tribunal de Hasselt pouvait donc bel et bien statuer sur l’ensemble du baptême. Me Van Bocxlaer parle donc d’une "décision malheureuse et émotionnelle du tribunal" et demande à la Cour d'appel d’Anvers de prendre ses responsabilités. Face à des prévenus qui "n’assument pas et ne demandent pas pardon", "il serait impensable de sortir d’ici sans aucune forme de condamnation ou de sanction", a souligné Me Van Bocxlaer. "Cela laisserait entendre que les gens peuvent se comporter pire que des animaux et ça viendrait confirmer que les 18 membres du cercle étudiant De Reuzegom sont intouchables", a-t-elle ajouté.

L’avocate a ensuite dénoncé les affirmations des prévenus selon lesquelles Sanda Dia était en pleine forme à l’entame des épreuves à Vorselaar. "Ils demandent à ce que sa mort soit apparentée à un événement soudain et veulent cacher ce qu’il s’est passé à Louvain", déclare-t-elle. Elle souligne que Sanda "n’est pas mort lentement" et rappelle qu’il était déjà mal en point durant le cantus à Louvain et qu’il n’a pas été en mesure d’aider à creuser un puits à Vorselaar. Les émotions étaient très fortes durant la plaidoirie de l’avocate.