Procès "Pharmaceutica": des peines allant jusqu’à 12 ans de prison

Le long procès dit "Pharmaceutica" s’est achevé ce jeudi à Liège. Le procès avait débuté fin mars, avec de très importantes mesures de sécurité. Il avait alors connu un faux départ.

Ce jeudi, le tribunal correctionnel de Liège a rendu son jugement. Il devait statuer sur le sort de 37 prévenus dans le cadre d’un vaste trafic international de cocaïne. L’organisation criminelle avait aménagé en région liégeoise des laboratoires pour transformer et conditionner la drogue en provenance de Colombie.

Les peines les plus lourdes prononcées par le tribunal correctionnel de Liège sont de 12 ans de prison. Elles frappent deux prévenus. Deux autres écopent de 9 ans et un de 7 ans. C’est avec ceux qu’il a jugé être les dirigeants de cette organisation criminelle que le tribunal a évidemment été le plus sévère. Les autres peines de prison vont de 3 mois à 5 ans, certaines étant assorties d’un sursis. Le tribunal a aussi décidé de nombreuses confiscations et amendes.

Au total, 30 des 37 prévenus ont été condamnés, à des titres et des peines variables, donc, et sept ont été acquittés.



L’organisation utilisait la messagerie cryptée Sky ECC. La drogue arrivait de Colombie, camouflée dans d’autres produits. Elle entrait en Europe par les ports de Rotterdam et d'Anvers. La cocaïne était traitée dans des laboratoires implantés par l’organisation à Ferrières et à Modave. En octobre 2021, lors du vaste coup de filet mené par la police, notamment, dans ces laboratoires, près de 2 tonnes de cocaïne avaient été saisies, ce qui représente une valeur d’environ 80 millions d’euros.