Procès inédit devant la Cour européenne des droits de l’Homme, qui se penche sur l'"inaction climatique"

Les jeunes assurent que "l’inaction climatique" a des conséquences sur leur santé et leurs conditions de vie. Ces jeunes souffrent d’éco-anxiété et appellent les gouvernements à agir : "Au Portugal, ce sont les vagues de chaleur et la sécheresse qui sont les plus fréquentes, la sécheresse qui dans certains cas est mortelle. Cette chaleur menace directement nos droits fondamentaux, et aussi un droit très important : le droit à la vie privée", expliquent les plaignants et plaignantes qui exigent "que l’on passe à l’action, qu’il y ait du changement. Il faut d’urgence faire quelque chose. Et, comme l’Etat et les gouvernements ont ce pouvoir, nous souhaitons ici que soient définies des règles, des lois afin que les populations puissent agir".

Si les 6 Portugais obtiennent gain de cause, les gouvernements seront légalement contraints de renforcer leur politique climatique, sous peine de sanctions. La procédure pourrait prendre jusqu’à 18 mois. Il faut d’abord que la cour accepte la requête des jeunes selon des critères stricts qui valent chaque année à de nombreux dossiers d’être retoqués.