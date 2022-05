Procès en vue pour le député d’extrême droite Dries Van Langenhove ?

La chambre du conseil de Gand examinera ce lundi 30 mai le dossier Schild & Vrienden, et décidera d’un éventuel renvoi devant un tribunal correctionnel d’une dizaine de personnes, parmi lesquelles le fondateur de ce mouvement étudiant extrémiste, Dries Van Langenhove, député fédéral Vlaams Belang depuis 2019.

Le parquet de Flandre orientale avait ouvert une enquête pénale à la suite d’un reportage de la VRT diffusé un an plus tôt. On y voyait notamment certains membres de Schild & Vrienden échanger sur les réseaux sociaux, sur des groupes de discussions privés, des messages racistes, antisémites et sexistes ou glorifiant la violence.