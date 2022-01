Procès en Allemagne après un vol spectaculaire de diamants

Plus de deux ans après un audacieux cambriolage de musée à Dresde, en Allemagne, six suspects, membres du crime organisé, sont jugés à partir de vendredi. Mais les diamants et joyaux dérobés restent introuvables.

Cette effraction dans le musée Grünes Gewölbe ("Voûte verte"), haut-lieu du patrimoine saxon, avait frappé les esprits fin 2019 par sa sophistication et le montant du butin, supérieur à 100 millions d'euros.

Les pièces dérobées étaient en outre "des trésors uniques et irremplaçables (...) d'une importance culturelle et historique exceptionnelle", a souligné le procureur Christian Weber à l'ouverture du procès, vendredi en fin de matinée.

Six prévenus, dont deux mineurs au moment des faits, sont jugés pour ce vol. Leur procès est entouré d'un imposant dispositif de sécurité. Ils risquent 10 années de réclusion.

Une quarantaine d'autres personnes, toujours recherchées, auraient également été impliquées dans cette opération.

La passivité des quatre gardiens du musée avait intrigué les enquêteurs au départ mais ils ne sont pas inquiétés à ce stade, faute d'éléments probants.