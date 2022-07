Procès du violeur de La Sambre : Dino Scala fait appel de sa condamnation

Dino Scala, souvent qualifié de "violeur de la Sambre" et condamné il y a quelques jours à 20 ans de prison, la peine maximum dans ce type de dossier, a fait appel de sa condamnation ce jeudi 7 juillet. Il y aura donc un nouveau procès devant la cour d'assises du Nord (en France) à une date encore inconnue.

Agé de 61 ans, Dino Scala avait été reconnu coupable de dix-sept viols, douze tentatives de viol et vingt-sept agressions ou tentatives d’agression sexuelle commis en France et en Belgique entre 1988 et 2018. Le jour de sa condamnation, son avocate, Me Margaux Mathieu prévenait que son client contestait toujours de nombreux faits pour lesquels il avait été condamné, ce qui laissait déjà supposer un possible appel. C'est donc chose faite.