Le procès à charge des 18 membres du cercle étudiant Reuzegom a été à nouveau interrompu lundi peu après la reprise des débats devant le tribunal correctionnel de Hasselt. Le planning faisant l’objet de discussion.

La présidente du tribunal correctionnel a indiqué vendredi soir qu’elle envisageait une requalification des faits en coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non administration de substances toxiques ou nocives avec la mort pour conséquence.