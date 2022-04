Procès du cercle étudiant Reuzegom : un étudiant en médecine a dû convaincre le groupe d’emmener Sanda Dia à l’hôpital

Un étudiant en médecine à l’époque des faits, M.P., a dû convaincre d’autres membres du cercle étudiant Reuzegom de conduire Sanda Dia à l’hôpital lorsque l’épreuve de baptême a mal tourné. C’est ce qu’il a déclaré vendredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Hasselt.

M.P. n’a pas assisté à l’intégralité de l’épreuve de baptême, a-t-il expliqué. Mais il était sur place lorsqu’il est devenu évident que Sanda Dia ne se portait pas bien. "Il ne réagissait pas comme on pouvait s’y attendre. Il répondait, mais ce n’était pas intelligible."

C’était plus grave que ce qu’on pensait, mais personne ne s’en rendait compte

"J’ai senti qu’il avait besoin d’être vu par des médecins", a-t-il poursuivi. "Ma principale préoccupation était de l’emmener à l’hôpital, et j’ai essayé de le faire comprendre au groupe. Au départ, cela n’a pas été facile. C’était plus grave que ce qu’on pensait, mais personne ne s’en rendait compte." L’étudiant en médecine a alors tenté de convaincre ses camarades et Sanda Dia a finalement été emmené à l’hôpital.

Le témoin ne s’est toutefois pas rendu lui-même à l’hôpital avec les autres. "Il me semblait logique que les personnes qui avaient été là toute la journée et qui en savaient davantage que moi, pouvaient mieux l’accompagner." L’étudiant s’est ensuite occupé des autres baptisés, a-t-il expliqué.