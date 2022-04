Procès du cercle étudiant Reuzegom : le procès sera interrompu pendant quelques jours

Le procès à charge des 18 membres du cercle étudiant Reuzegom sera interrompu pendant quelques jours alors que les débats avaient repris lundi devant le tribunal correctionnel de Hasselt. Les prévenus comparaissent pour la mort pendant une épreuve de baptême en 2018 de Sanda Dia, un étudiant de la KU Leuven.

Les avocats souhaitent disposer d'un peu de temps avant d'exprimer leur position sur la requalification des faits, proposée par la présidente du tribunal.

La présidente du tribunal correctionnel a indiqué vendredi soir qu’elle envisageait une requalification des faits en coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non administration de substances toxiques ou nocives avec la mort pour conséquence.