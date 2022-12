Procès des attentats : qui sont les procureurs qui lisent l’acte d’accusation ?

C’est à Bruxelles que Paule Somers commence sa carrière en tant que substitute du procureur du roi. Elle prend notamment en charge un dossier délicat, en marge de l’affaire Dutroux : le meurtre de la champignonnière. La procureure doit s’atteler à vérifier les accusations de la témoin sensible X1 – connue plus tard sous son nom de Régina Louf – et est alors exposée aux critiques. Mais Paule Somers se défend à l’époque en exposant deux piles d’un mètre et demi de papier à la presse. "Ce sont toutes les missions de recherche effectuées pour vérifier les déclarations de X1'' avait-elle souligné.

"Elle en a eu longtemps gros sur le cœur par rapport aux critiques faites à l’époque de l’affaire" nous glisse un chroniqueur judiciaire de la première heure. "C’est une personne sensible qui, à mon sens, s’interroge beaucoup et qui travaille énormément sur ses dossiers".

En mai 1995, Paule Somers est à l’initiative d’un projet pilote à Bruxelles consistant à l’audition filmée des enfants victimes présumés d’abus sexuels.

Début des années 2000, elle devient substitute du procureur près la cour d’appel de Liège où elle enchaîne les cours d’assises. Trafic de voitures, grand banditisme, assassinats, féminicides…

Un petit tour en politique

En 2009, Paule Somers quitte le monde judiciaire temporairement pour la politique. Elle devient chef de cabinet adjointe de Stefaan De Clerck, alors ministre de la Justice. Elle est notamment chargée au sein du cabinet de gérer les relations avec le collège des procureurs généraux.

Trois ans plus tard, Paule Somers signe son retour au sein des institutions judiciaires bruxelloises.

En 2014, elle représente le ministère public lors de l’affaire médiatisée de la mosquée Rida. Elle requiert une peine de trente ans de réclusion à l’encontre de Rachid El Boukhari, coupable de l’incendie de la mosquée anderlechtoise ayant causé la mort de l’imam Abdellah Dahdouh. "Si ce n’est pas un incendie terroriste, il n’en est pas moins banal car c’est un lieu de culte fréquenté par des fidèles qui a été visé. Et la Constitution belge protège la liberté de culte" avançait-elle à l’époque.

Paule Somers prend un temps la tête de l’Union professionnelle de la magistrature (UPM). En tant que présidente, elle dénonce à plusieurs reprises "la pauvreté de la Justice" qu’elle juge alors "plus qu’interpellante".

Une justice qui ne fonctionne pas est une menace pour la démocratie. L’UPM craint qu’à défaut de réflexion et en conséquence des économies, on n’aboutisse qu’à une justice expéditive qui n’aura de justice que le nom. Paule Somers fait référence au "Plan Justice" de Koen Geens en 2015.

Ces dernières années, Paule Somers prend en charge plusieurs dossiers de terrorisme. En 2015, la procureure requiert notamment 15 ans de prison à l’encontre de Jean-Louis Denis pour participation aux activités d’un groupe terroriste en tant que dirigeant.