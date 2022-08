Procès des attentats du 22 mars : "Si le box vitré est maintenu, nous refuserons de participer à ce procès" annonce l’avocat d’Abrini

À l’époque, ce dispositif n’avait pas suscité la polémique. Les accusés étaient tous dans la même pièce vitrée et non pas dans des cellules individuelles. La décision avait été prise tant pour protéger le public que pour protéger les accusés d’éventuelles velléités venant de la salle d’audience.

Plus récemment, chez nos voisins français, les accusés du procès des attentats du 13 novembre ont comparu dans un vaste box de verre. Là aussi, il se tenait en une pièce. La présence policière était très marquée derrière les bancs des accusés, mais ceux-ci pouvaient échanger entre eux et communiquer facilement avec leurs avocats.

Des aménagements possibles ?

Les discussions pour organiser ce méga procès ont commencé en 2019. Le procès ne pouvant se dérouler dans le palais de justice de la place Poelaert, les différents acteurs sont partis d’une page blanche. Des sources judiciaires nous disent que des questions ont été soulevées très tôt concernant le box de verre, mais que celles-ci n’ont jamais été entendues.

Même le porte-parole de la cour d’assises, Luc Hennart, désavoue ce dispositif. "Les questions de sécurité ont pris le pas sur les règles de procédure. Or c’est l’inverse qui aurait dû avoir lieu", déclare-t-il. Et de déplorer : "On ne peut que regretter qu’un procès de cette nature commence par cette discussion. On aurait dû tout mettre en œuvre pour pouvoir commencer par l’essentiel, à savoir les faits qui ont été commis et la responsabilité des accusés par rapport à ces faits".

Si, aujourd’hui, personne ne souhaite s’exprimer publiquement pour prendre la défense de ce box de verre, il y a toutefois quelques arguments en sa faveur. D’abord, d’un point de vue sécuritaire. Les interventions sont facilitées en cas d’incident et ce, avec moins de policiers nécessaires. Ensuite, ces boxes individuels ont été conçus en période de crise sanitaire. Au moment où le procès de Paris accumulait du retard pour cause de contamination chez les accusés. Avec des cellules individuelles, ce risque se réduit.

Quoi qu’il en soit, l’histoire n’est pas finie. Le dernier mot concernant cette polémique revient à la présidente de la cour d’assises. Lorsque la question sera soulevée lors de l’audience préliminaire du 12 septembre, elle prendra sa décision en toute indépendance. Que ce soit de petits aménagements ou même le démontage de ces boxes individuels.