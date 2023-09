Procès des attentats du 22 mars : les jurés s’apprêtent à prononcer les peines

La défense des accusés condamnés à perpétuité à Paris a invité les magistrats et les jurés à appliquer l’article 62 du Code pénal, qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée, ce qui signifierait pour eux qu’aucune nouvelle peine de perpétuité ne soit prononcée, celle de Paris étant de fait la plus forte. Mais les magistrats du parquet fédéral n’ont pas la même lecture et considèrent que l’article 62 ne s’applique pas en l’espèce, le jury conservant toute liberté de fixer le niveau de la peine. Ce n’est donc qu’à la lecture du prononcé des peines qu’on découvrira quelle interprétation la cour d’assises a retenu des arguments de procédure qui ont été soulevés par la défense. La non-application de l’article 62 devrait entraîner un pourvoi en cassation de la part des avocats de Salah Abdeslam et Mohamed Abrini.