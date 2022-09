Procès des attentats du 22 mars : Ibrahim Farisi s'est rendu à la police fédérale, une requête de mise en liberté sera examinée par la cour lundi

Les frères Farisi sont désormais tous les deux en prison dans l'attente de l'audience préliminaire du procès des attentats de Bruxelles qui se tient lundi au Justitia.

Si Smain Farisi avait déjà été interpellé chez ses parents, son frère Ibrahim était toujours introuvable.

En fin de journée ce jeudi, Ibrahim Farisi s'est finalement rendu au siège de la police fédérale en compagnie de son avocat Xavier Carette.

Il a ensuite été dirigé vers la prison où il séjournera au moins jusqu'à lundi date à laquelle une requête de remise en liberté sera examinée par la cour.

Pour Xavier Carette, son client a pris la bonne décision : "il a fait le bon choix même si c'est difficile car depuis six ans il est libre et s'est bien conduit et puis du jour au lendemain à cinq jours du procès, le parquet fédéral décide d'exécuter l'ordonnance de prise de corps, c'est hallucinant, dans mes souvenirs, c'est chose qui n'est jamais arrivé avant".