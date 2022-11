Procès des attentats du 22 mars : comment les avocats de la défense seront-ils payés ?

Contactés, plusieurs avocats de la défense préfèrent garder l’anonymat. Tous soulignent la charge de travail que représente un tel procès : "On travaille depuis des mois sur ce dossier. Quand le procès aura commencé, on sera à l’audience de 9h à 17h. Le soir, on devra préparer l’audience du lendemain. On a aussi tous nos frais fixes. Au final, il ne restera que 1000-1500€ net, le salaire d’un employé du Quick", résument-ils.

Cela dit, tous les avocats de la défense n’ont pas la même situation. Certains traitent des dossiers qui dépendent de l’aide juridique depuis des années. Ils peuvent donc se reposer sur un fonds de roulement et rester à flot. D’autres peuvent également compter sur leurs collaborateurs pour continuer à prendre de nouveaux dossiers.

Et à Paris, comment ça s’est passé ?

Une grande partie des avocats qui plaideront au procès des attentats de Bruxelles était à Paris l’année dernière pour défendre leur client dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre. Là aussi, la question de la rémunération s’est posée.

Un avocat nous donne ces chiffres : "À Paris, on avait entre 12 et 20.000€ brut par équipe. Et ces montants étaient payés avec un mois de décalage". Comme à Bruxelles, ce montant était divisé entre les différents membres de l’équipe de défense de chaque accusé (avocats et collaborateurs). De cette somme, il fallait aussi décompter les frais de déplacement, les frais de logement, les charges liées au statut d’indépendant. Pas étonnant d’entendre un autre avocat nous confier que le procès de Paris l’a laissé dans un "chaos financier".

Avocats français et belges s’accordent sur un point. La question de leurs revenus peut sembler triviale, elle ne l’est pas du tout. "Nous avons le destin d’un homme entre les mains, il s’agit d’une responsabilité énorme. Notre rémunération permet d’assurer une défense à la hauteur des faits qui sont reprochés aux accusés", conclut une de nos sources.