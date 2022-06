Procès des attentats du 13 novembre : des victimes soudées en attente du verdict, mais qui ont aussi peur de "l’après"

Et puis il y a aussi d’autres victimes, comme Aline, qui semblent plus détachées par rapport à ce verdict, et disent : "On a confiance en la justice et dans les juges." Pour elle, l’important, c’est plutôt le chemin parcouru tout au cours de ce procès, tout au long de ces mois et un peu moins les peines.

"Toutes ces victimes se sont côtoyées quotidiennement au palais de justice, une communauté s’est réellement formée, sur le terrain, témoigne notre journaliste Mélanie Joris. Mais aussi une communauté en ligne très soudée. Sur Twitter, les parties civiles ont échangé leur point de vue, interpellé des avocats pour avoir des explications. Une partie de cette communauté a même laissé une place aux trois accusés qui comparaissent libres".

"Pour d’autres parties civiles, c’était inconcevable. Mais cela montre qu’un grand chemin a été parcouru depuis le 13 novembre 2015. Un chemin qui va se poursuivre au-delà du verdict d’aujourd’hui. Et certains nous l’ont déjà confié, ils ont peur du vide, de l’après. Alors, les associations de parties civiles sont déjà en train de prévoir le soutien psychologique pour les personnes qui en auraient besoin".