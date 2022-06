Procès des attentats de Paris : verdict sévère pour Abdeslam, Abrini et les absents du procès mais modéré pour les autres

Quant à Yassine Atar, condamné à 8 ans avec une période de sûreté des 2/3 et Ali Haddad Asufi, condamné à 10 ans avec la même période de sûreté, la cour a considéré qu’ils ne pouvaient ignorer ce qui se tramait en matière d’attaques terroristes à Paris. L’un par sa connivence avec son frère et ses cousins, les frères El Bakraoui, l’autre par sa proximité avec ces mêmes frères El Bakraoui qui se retrouvent à toutes les étapes de préparation des attentats tant de Paris que de Bruxelles. Plusieurs éléments matériels permettent de démontrer qu'ils ont pris une part active dans le processus en apportant une assistance aux terroristes de Paris. Eux aussi devront calculer étroitement l’éventuel intérêt de faire appel compte tenu du temps de la peine restant à purger et des risques encourus lors d’un nouveau procès d’assises.