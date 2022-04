Procès des attentats de Paris : que savaient les deux accusés qui ont récupéré Salah Abdeslam à Paris ?

Mais après la prise de conscience, c’est la peur prend le dessus au fil du temps, pour soi, pour sa famille : " Salah lorsqu’il nous a dit ça, n’était pas dans un état normal. Il était énervé, il était autoritaire par rapport à tout, par exemple, il nous a dit qu’il ne voulait pas prendre l’autoroute. Je ne l’avais jamais vu comme ça". Mohamed Amri au retour de Paris, malgré la gravité des faits, du bilan, ne fera pas le bon choix : " Si je le dénonce il va être courant de qui l’a dénoncé. Ça m’est déjà arrivé une fois. J’ai dénoncé quelqu’un et il y a eu de graves conséquences pour moi " dira-t-il aux enquêteurs bien plus tard comme pour se justifier.

Même sentiment chez Hamza Attou qui évoquera les propos de Salah Abdeslam lors de son retour à Bruxelles : "ne me balance pas et fais attention à toi", Hamza Attou ajoutant que pour lui : "dans le ton de cette phrase, pour moi c’était une menace. En fait comme il sait où j’habite et que je vivais avec mes parents, et que je savais ce qu’il avait fait en France, je me suis dit qu’il pouvait le faire chez moi et j’avais peur pour mes proches ". Tout en reconnaissant qu’il n’était pas conscient de la gravité des choses, et que ce sont ses avocats qui lui ont permis de comprendre que c’était très grave et qu’il devait dire la vérité.