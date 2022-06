Procès des attentats de Paris : pour les avocats de Salah Abdeslam, une perpétuité incompressible serait un déni de justice

On ne peut requérir la mesure de sûreté "incompressible" dans ce dossier que pour les tirs contre les policiers au Bataclan, a affirmé Me Olivia Ronen et cela pour des raisons de qualification juridique.

Condamner l'accusé de la même manière qu'il se soit désisté ou non c'est envoyer le signal que peu importe qu'on passe à l'action ou non, la sanction sera la même. Dès lors dans le futur "foutu pour foutu..." elle laisse entendre que c'est une incitation à ne plus reculer dans un projet terroriste.

"Vous n'avez pas vu cette armure se fissurer?" s'étonne ensuite l'avocate, s'adressant aux avocats généraux: "il a fini par admettre que l'histoire du 13 novembre s'est inscrite avec le sang des victimes et leur a demandé pardon".

"On réclame la même sanction pour Salah Abdeslam que pour le commanditaire Oussama Attar" s'indigne-t-elle plus tard indiquant que les peines incompressibles c'est pour de dangereux criminels psychopathes irrécupérables comme Fourniret, et en droit ce n'est conçu comme une échelle de peines supplémentaires. S'adressant aux juges, elle leur a simplement demandé "d'appliquer le droit". Après une dernière audience réservée lundi aux dernières déclarations des accusés, le verdict sera rendu mercredi 29 juin au plus tôt à 17 heures.