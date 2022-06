Procès des attentats de Paris : nos journalistes ont répondu à vos questions, revivez notre Facebook live

En plateau, experts et journalistes étaient présents pour revenir sur les événements qui ont touché la capitale française mais aussi pour analyser le procès, le verdict et les peines. Parmi eux, Michaël Dantine, criminologue et expert en terrorisme de l'Université de Liège, et Olivier Laplaud, victime de l'attentat au Bataclan et vice-président de l'association d'aide aux victimes "Life for Paris"