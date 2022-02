Procès des attentats de Paris : interrogatoire de Salah Abdeslam : "Je n'ai pas de sang sur les mains" (LIVE)

"Je n'ai pas de sang sur les mains", une phrase surprenante et répétée plusieurs fois par Salah Abdeslam à l'ouverture de cette 79e journée d'audience. Dans le même temps, il a maintenu son soutien à l’Etat Islamique. Il explique avoir été touché par ce qui se passait en Syrie. Et avoir voulu aller aider sur place. "Une idée passagère", précise-t-il. Ce n’est que bien plus tard qu’il aurait prêté allégeance à l’EI, "48 heures avant les attentats".

Le président a longuement essayé de savoir si Salah Abdeslam était biberonné aux vidéos de propagande de l’EI. La réponse n’a pas varié. "J’ai vu les vidéos des bébés morts dans les rues, mais jamais les vidéos des exactions".

Salah Abdeslam a évoqué la participation de la France à la coalition internationale. Pour lui, ces bombardements justifiaient les attentats, "œil pour œil, dent pour dent" a traduit le président avant un hochement de tête de Salah Abdeslam.

Le principal accusé de ce procès est également revenu sur l’audition de François Hollande. "Quand François Hollande est venu ici, il a dit qu’il referait les mêmes choix s’il pouvait revenir en arrière. Je trouve ça très grave. C’est à cause de lui que nous sommes ici !".

De nombreuses questions ont ensuite été posées sur les séjours en Syrie de nombreux amis de Salah Abdeslam qui sont également sur le banc des accusés. Le président s’est attardé sur le retour de Brahim Abdeslam de Syrie. Salah Abdeslam maintient qu’il ne savait pas que son frère était parti en Syrie. Ce n’est que plus tard que Brahim Abdeslam aurait révélé la véritable destination de son voyage. "On lui a dit de rentrer, que c’était trop dangereux en Syrie et qu’il serait plus utile en Belgique. Qu’il recevrait des ordres plus tard".