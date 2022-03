Procès des attentats de Paris (DIRECT) : Mohamed Abrini : "J’étais prévu pour les terrasses avec un gilet et une kalachnikov"

En cette 101e journée d’audience devant la cour d’assises de Paris, Mohamed Abrini, dit l’homme au chapeau, va être interrogé sur les derniers préparatifs et sur la journée du 13 novembre. Mardi dernier, il a affirmé à l’audience : "J’étais prévu pour le 13, je parlerai de ça la semaine prochaine". La journée s’annonce donc particulièrement intéressante.

D’emblée, Mohamed Abrini a reconnu avoir rencontré Abdelhamid Abaaoud en Syrie, à Raqqa. Et puis, plus tard, le 10 septembre en Belgique. C’est à ce moment-là, dit-il, qu’Abaaoud lui annonce qu’il va être intégré à un projet d’attentat. Abrini explique qu’il est incapable de refuser à cause de sa loyauté vis-à-vis du coordonnateur des attentats : "Il a risqué sa vie pour aller chercher la dépouille de mon frère en Syrie. Je lui suis loyal".

Abrini explique toutefois avoir renoncé au projet et l’avoir annoncé à Brahim Abdeslam. Le président lui demande à de nombreuses reprises de situer le moment où il fait savoir qu’il ne participera pas aux attentats. Abrini répond : "Je l’ai dit à Abaaoud le dernier jour. Moi, je ne peux pas aller tuer des gens dans la rue. Attaquer des soldats armés, pas de problème. Mais tirer sur des gens à des terrasses, impossible".

Le président tente aussi à de nombreuses reprises de comprendre pourquoi Abrini a continué de participer aux préparatifs et a accompagné les terroristes alors qu’il avait décidé de ne pas participer aux attaques. Abrini reste évasif : "À cette époque-là, j’étais perdu. J’avais déjà fait de la prison et ça avait été très dur pour moi".

Selon Abrini, c’est son désistement qui a précipité le rôle de Salah Abdeslam dans les attentats. "Brahim a vu qu’il restait un gilet explosif. Il a sûrement demandé à Salah de prendre ma place. Et dans toutes les familles, c’est la même chose : le petit frère obéit au grand frère".

Par ailleurs, Abrini maintient qu’il ignorait la date des attentats et les cibles choisies par Abaaoud. Par contre, il est persuadé d’une chose : "Je suis sûr et certain que j’aurais dû être dans la Seat, prévu pour les terrasses avec une kalachnikov et un gilet".