Procès des attentats de Paris : analyse des peines, échos des victimes, réponses à vos questions, revivez notre Facebook Live

Il faut dire pourtant que le procès avait démarré sur un fond de tension. L’exemple le plus frappant étant notamment Salah Abdeslam qui, à la question "Quelle est votre profession ?" répond "Combattant de l’État Islamique" avant de se faire reprendre par la cour de manière humoristique : "Il est pourtant marqué 'intérimaire' dans votre dossier ...". Une réponse du principal accusé qui montre l’électricité qui pouvait régner dans la salle.

Pourtant, l’homme s’est montré moins tendu au fil des semaines, se disant souvent touché par le témoignage de certaines victimes et présentant des excuses. Un changement de comportement difficile à cerner : "C’était très difficile de juger de sa sincérité", note Olivier Laplaud. "Il a été très ambivalent. Il a peu parlé durant ses années d’incarcération, il a eu un discours dur au début du procès… Il a ensuite joué la carte de la séduction, du mutisme, du pardon… Je pense que son pardon, ses larmes étaient sincères. Les audiences avaient été très longues, il était aussi question de sa famille, de sa mère. C’est très dur de juger de sa sincérité, il était tantôt cajoleur, tantôt provocateur. Ses avocats et ceux des parties civils ont réussi à le décoincer, en lui conseillant de parler pour qu’il soit jugé à sa juste valeur. Je ne sais pas dire s’il a été sincère mais je pense que ça a fait du bien à un certain nombre de victimes d’entendre ces mots, qu’ils soient sincères ou non".

Stratégie de défense ou réelle sincérité ?

Sincère ou non, peu de gens savent le dire aujourd’hui. Mais l’adoucissement d’Abdeslam pose en tout cas question : était-ce une stratégie de défense ou s’agissait-il d’un réel changement de comportement ? Pour Michaël Dantine, criminologue et expert en terrorisme de l’Université de Liège, il peut s’agir des deux options : " Était-il d’une vérité sincère dans ces excuses et dans sa description des faits ? Peut-être seuls lui-même et sa défense sont au courant et sait ce qu’il en est réellement. Il a modifié à plusieurs reprises ses témoignages, ce qui laisse penser que cela n’a pas été le cas. Dans un procès d’assises, il y a aussi une question de stratégie qui peut s’appuyer sur du mensonge, de l’émotion fausse mais aussi des émotions vraies. On ne saura jamais. Mais on a pu effectivement constater qu’il y a un revirement de posture net."