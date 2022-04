Procès des attentats de Paris : Abdeslam parle de sa soirée du 13 novembre: "J'ai renoncé par humanité, pas par peur."

Viendra ensuite l’audition de Mohamed Abrini, connu comme "l’homme au chapeau" à la suite de sa participation et sa fuite de Zaventem lors des attentats de Bruxelles le 22 mars 2016. Dans le cadre des attentats de Paris, il est accusé d’avoir participé aux préparatifs des attentats, d’avoir accompagné les terroristes à Paris et puis d’être revenu rapidement en Belgique avant les attentats du 13 novembre. Son audition pourrait permettre d’en apprendre plus sur la manière dont Salah Abdeslam a pu échapper à son arrestation durant quatre mois.

Enfin Salah Abdeslam, aura la parole pour conclure ces ultimes auditions avant qu’on s’engage dans la dernière partie de ce procès avec le réquisitoire et les plaidoiries des parties civiles et de la défense. Mais lors de la dernière audience où il s'est exprimé, il a surpris tout le monde en refusant pour l’essentiel de répondre aux questions posées.

Cette fois-ci, il n'a pas évoqué son "droit au silence" : il a parlé de sa fuite vers Bruxelles et des conditions dans lesquelles il a pu se cacher en région bruxelloise durant 16 semaines, en bénéficiant d’une assistance logistique indispensable de son entourage.