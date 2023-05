Procès des attentats de Bruxelles : une psychologue militaire prévient les victimes des explosions que "le traumatisme ne disparaîtra jamais"

Ce matin, au procès des attentats de Bruxelles, Magali Huret, psychologue à l’hôpital militaire Reine Astrid, a évoqué les conséquences psychiques et psychologiques d’une explosion. Son récit a fait écho aux nombreux symptômes évoqués par des victimes lors de leurs témoignages. La psychologue a aussi indiqué qu’il fallait apprendre à vivre avec ce traumatisme car celui-ci ne disparaîtra pas.

Pour comprendre l’impact d’un attentat, la psychologue a évoqué les croyances de base sur lesquelles l’être humain se repose pour fonctionner normalement. Dans ces croyances, on retrouve le sentiment de sécurité, la prévisibilité, le contrôle. Lors d’un incident traumatique, il y a un effondrement de ces croyances. La victime va perdre confiance en l’humanité et se sentir trahie.

Certaines victimes vont aussi avoir des difficultés à se réadapter à la vie sociale, elles vont se sentir incomprises ou en décalage. Pour avoir une vie plus ou moins normale, elles vont mettre en place des stratégies d’évitement. Elles ne fréquenteront plus certains lieux, événements ou personnes. Petit à petit, les victimes vont s’isoler et, en s’isolant, vont renforcer leurs traumatismes.

Peut-on guérir d’un tel traumatisme ?

Après avoir énuméré les difficultés que doivent affronter les victimes, la présidente de la cour d’assises a demandé à la psychologue militaire s’il était possible de guérir d’un tel traumatisme ou s’il fallait se résigner. La présidente a notamment fait référence à certaines victimes qui ont dit lors de leur témoignage : "Je n’ai plus aucun goût à la vie".

La réponse de la psychologue a touché en plein cœur plus d’une victime dans la salle d’audience : "Non, on ne guérit pas. Une victime peut apprendre à mieux gérer ses émotions, mais les images, les bruits, les odeurs vont rester à tout jamais. Il faut apprendre à vivre avec", a déclaré Magali Huret.