Procès des attentats de Bruxelles : un huissier se rend à la prison de Haren pour assister aux fouilles à nu des accusés

Lors de ces premières semaines d’assises, la question des fouilles à nu des accusés, avec génuflexions, est devenue centrale. Ces fouilles seraient, pour la police fédérale, justifiées pour s’assurer qu’aucun objet dangereux ne soit caché dans "le pli fessier". Pour les intéressés et leurs avocats, il s’agirait de traitements dégradants et inhumains.

Six des neuf accusés présents au procès, dont Mohamed Abrini et Salah Abdeslam, ont intenté une action devant une autre juridiction civile : le juge des référés. Ce juge s’est prononcé sur base des éléments en sa possession. Il a rendu une ordonnance le 29 décembre 2022. Elle donne, en partie, raison aux accusés estimant que les fouilles à nu avec génuflexions ne peuvent être systématiques et doivent impérativement être motivées individuellement.

Désormais, les fouilles sont quotidiennement motivées. Les avocats de la défense critiquent d’ailleurs les arguments repris dans ces motivations, parfois truffées d’erreurs. Cependant, ces fouilles resteraient systématiques.

Un avocat de la défense a mandaté un huissier pour qu’il vienne à la prison assister à ces fouilles et rende ensuite un rapport.