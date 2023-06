Procès des attentats de Bruxelles : tout comprendre sur les enjeux des plaidoiries de la défense qui commencent ce mardi

Dans le box des accusés, il y a aussi ceux qu’on appelle les logisticiens. Ceux qui ont apporté une aide matérielle. Est-ce qu’ils risquent autant que les autres accusés ?

Oui, théoriquement car ils sont poursuivis pour les mêmes chefs d’inculpation à savoir assassinats et tentatives d’assassinats dans un contexte terroriste. Et participation aux activités d’un groupe terroriste.

Parmi les logisticiens, on peut parler de Bilal El Makhoukhi. C’est le dernier à avoir été en possession des armes de la cellule de Bruxelles. Il le reconnaît, mais il a toujours refusé de dévoiler où sont ces armes. Lors du procès, Bilal El Makhoukhi a eu cette phrase : " J’ai confié ces armes à des gens qui ne sont pas des enfants de chœur, mais qui ne sont pas liés au terrorisme. S’il avait dû se passer quelque chose avec ces armes en 7 ans, ça aurait déjà eu lieu… ". C’est assez cynique…

Quand on parle de Bilal El Makhoukhi, il faut aussi évoquer sa vie en Syrie. Il fait partie des premiers Européens à avoir rejoint le pays en 2012. Il a combattu sur place et est revenu en Belgique à cause d’une blessure pour laquelle il a dû être amputé sous le genou. Il n’avait qu’une seule envie : retourner en Syrie le plus vite possible. Finalement, il reste en Belgique pour apporter son aide à la cellule terroriste.

Son avocat, Nicolas Cohen, a déjà annoncé qu’il allait demander lors de sa plaidoirie la requalification des faits en crime de guerre. Selon lui, Bilal El Makhoukhi a agi en tant que combattant dans le contexte de la guerre en Syrie.

Autant vous dire que cet argument est totalement inaudible pour les parties civiles. On a pu entendre ceci dans leurs plaidoiries : " La guerre, ce n’est pas s’attaquer à des civils, à des hommes et des femmes innocents ". Ou encore : " Vous n’êtes pas un combattant, vous êtes un vulgaire assassin !".

Pourtant, Me Cohen compte plaider sur ce thème. Avec sa consœur, ils ont demandé un jour et demi de plaidoirie, ce sera la plaidoirie la plus longue…

Il y a aussi des accusés pour qui l’issue de ce procès pourrait être assez positive. Ce sont les frères Farisi. Ils étaient déjà les deux seuls accusés à comparaître libres. Et le parquet a demandé leur acquittement total ou partiel…

Smaïl Farisi, l’aîné, a loué son appartement à Ibrahim El Bakraoui, le kamikaze de Zaventem. Ils se connaissent depuis l’école et Smaïl pensait qu’il allait dépanner son ami braqueur pour quelques jours. Finalement, l’appartement sera occupé pendant 6 mois par plusieurs terroristes.

Pour le parquet, Smaïl Farisi savait qu’il aidait un groupe terroriste, mais, par contre, le dossier n’a pas pu démontrer qu’il était informé de l’imminence d’un attentat. Le parquet a donc demandé son acquittement pour les assassinats et tentatives d’assassinats dans un contexte terroriste.

Ibrahim Farisi, le petit frère, a lui aidé à vider l’appartement au lendemain des attentats. Il est le seul à être poursuivi uniquement pour participation aux activités d’un groupe terroriste. Et là aussi, le parquet a demandé son acquittement faute d’éléments à charge suffisants.