Procès des attentats de Bruxelles: six des dix accusés reconnus coupables d'assassinats terroristes

Laurence Massart qui préside la cour d’assises donne lecture en ce moment aux parties du verdict rendu par les 12 jurés effectifs. Chacun des accusés doit en principe comprendre ce qui a motivé la décision finale du jury.

Pour rappel, sept accusés sont dans le box et tous sont accusés d’être auteur ou co-auteur des attentats de Zaventem et Maelbeek. Deux autres accusés comparaissent libres et sont poursuivis comme membre d’une organisation terroriste.

Le dixième accusé, Oussama Atar, absent au procès est jugé également mais est présumé mort en Syrie.

Pour rappel, seuls les accusés Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi et Osama Krayem ont plaidé "coupable" sur l'ensemble des préventions. Mais en mettant en avant pour Bilal El Makhoukhi un contexte "de guerre", contestant la qualification de "terroriste".

Par contre, Ali El Haddad Asufi, Hervé Bayingana-Muhirwa et Salah Abdeslam ont contesté la prévention relative aux attentats. Ils réfutent être auteurs ou co-auteurs des deux attaques du 22 mars 2016 qui ont entraîné la mort d’au moins 32 victimes. Les deux premiers affirment n'avoir pas été informés de la préparation d'attentats. Quant à Salah Abdeslam, il estime que les victimes du 22 mars ne sont pas "ses victimes", les attentats de Bruxelles ayant été décidés en dehors de lui, et après son arrestation, moment où jusque-là il n'était pas question de frapper la Belgique.

Les jurés ont répondu à près de 300 questions par "oui" ou par "non", le résultat permettant de cerner les responsabilités pénales retenues pour chaque accusé. Un acquittement total suppose d’avoir répondu "non" à l’ensemble des questions. Des acquittements partiels pourront être prononcés pour certaines préventions.